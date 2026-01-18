Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области позволяет поддерживать стабильную работу системы водоснабжения и канализации.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области было введено с января 2026 года, сообщает Politeka.

Касается это Луковской общины, сообщают на странице в Фейсбуке. С начала года жители оплачивают централизованное водоснабжение и водоотвод по новым ставкам, утвержденным исполнительным комитетом и КП «Коммунальщик» на заседании 11 декабря 2025 года.

По новым расценкам кубометр воды стоит 30,97 грн, водоотвод – 20,99 грн. Вместе с НДС обслуживание одного человека в месяц обойдется в 280,58 грн, что на 21% больше по сравнению с предыдущим уровнем.

Начальник КП Андрей Клепач отметил, что изменения обусловлены необходимостью привести тарифы на экономически обоснованный уровень и покрыть расходы на электроэнергию, ремонт сетей и материалы.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области позволяет поддерживать стабильную работу водоснабжения и канализации, обеспечивая бесперебойную подачу ресурсов всем жителям общины.

Городские власти советуют гражданам заранее ознакомиться с новыми расчетами и, в случае необходимости, обращаться в администрацию КП для получения подробных разъяснений.

Кроме того, на Волыни дорожает проезд в транспорте.

Жители области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

В то же время, часть маршрутов пока держит старые тарифы, признают водители, «на честном слове», ведь пассажиров еще хватает.

