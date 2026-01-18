Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області дозволяє підтримувати стабільну роботу системи водопостачання та каналізації.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області запроваджено з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Стосується це Луківської громади, повідомляють на сторінці у Фейсбук. З початку року мешканці оплачують централізоване водопостачання та водовідведення за новими ставками, затвердженими виконавчим комітетом і КП «Комунальник» на засіданні 11 грудня 2025 року.

За новими розцінками кубометр води коштує 30,97 грн, водовідведення – 20,99 грн. Разом з ПДВ обслуговування однієї особи на місяць обійдеться у 280,58 грн, що на 21% більше порівняно з попереднім рівнем.

Начальник КП Андрій Клепач зазначив, що зміни зумовлені необхідністю привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня та покрити витрати на електроенергію, ремонт мереж і матеріали.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області дозволяє підтримувати стабільну роботу системи водопостачання та каналізації, забезпечуючи безперебійну подачу ресурсів усім мешканцям громади.

Міська влада радить громадянам заздалегідь ознайомитися з новими розрахунками та, у разі потреби, звертатися до адміністрації КП для отримання детальних роз’яснень.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

Водночас частина маршрутів поки тримає старі тарифи, визнають водії, «на чесному слові», адже пасажирів ще вистачає.

