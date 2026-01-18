Следует учитывать графики отключения света на неделю с 19 по 25 января в Одесской области в своем повседневном планировании.

Введены графики отключения света в Одесской области на неделю с 19 по 25 января, они будут действовать в части населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Специалисты ДТЕК «Одеські електромережі» подготовили подробный график отключения света в Одесской области на неделю с 19 по 25 января.

19.01.2026 с 8 до 18 часов в рамках Окнянского поселкового территориального общества будут проводить профилактические работы. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:

с. Одаи: ул. Шырока.

с. Топалы: улицы Джерельна, Мыру, Сонячна, Тополи, Тростянецька, Центральна.

с. Иванивка: улицы Выноградна, Вышнева, Лисова.

с. Малаивци: ул. Мыру.

с. Новосамарка: улицы Дыканька, Молдованка, Самарська.

с-ще Окни: вулиці 1-а Хутірська, Альошина, Антипова Миколи, Базарна, Берегова, Бондаренка, Выноградна, Героив Украины, Мыхайла Грушевського, Олександра Довженка, Друга Хутирська, Европейська, Затышна, Зоряна, Калынова, Кармелюка, Князя Володымыра, Козацькои Славы, Космонавтив, Курортна, Ликарняна, Ивана Мазепы, Мыру, Набережна, Незалежности, Одеська, Озерна, Пылыпа Орлыка, Перемогы, Подильська, Садова, Соборна

Профилактические работы будут в Беляивке. В связи с выполнением данных работ с 9.00 до 17.00 будет отключение электроэнергии на улицах:

Кипенка, Костина, Прыдныстровська.

20.01.2026 из-за проведения технических работ свет будут выключать у Куяльницкая сельская объединенная территориальная община. Отключение будет касаться следующих населенных пунктов:

город Беляевка с 9.00-18.00 на улицах:

Кипенка

Костина

Прыдныстровська.

с. Мырне с 8.00 – 17.00 по адресу:

Центральна.

в селе Соболивка с 08:00 до 19:00 улица:

Польова.

ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: где в январе будут новые расценки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кто получит зимнюю поддержку.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: чего не хватает на рынке.