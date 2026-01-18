Следует учитывать графики отключения света в Ровенской области на неделю с 19 по 25 января, которые охватят часть региона.

Графики отключения света в Ровенской области на неделю с 19 по 25 января будут действовать из-за плановых работ, однако ограничения охватят только часть региона, пишет Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на Ровнооблэнерго.

Специалисты Ровнооблэнерго подготовили подробный график отключения света в Ровенской области на неделю с 19 по 25 января.

«Ровнооблэнерго» будет проводить плановые ремонтные работы. В связи с выполнением этих работ будет прекращено электроснабжение с 19.01.2026г. до 23.01.2026 в населенном пункте Грушвиця Перша. Время ограничений с 09:00 до 17:00. Обесточивание будут действовать по адресам:

Травнева - 59, 74, 62А

Гайова - 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8, 7

20.01.2026 с 9 до 17 часов будут обесточены несколько населенных пунктов:

Клевань улицы:

Вербова — 1

Грыбна — 7

Надии - 22, 26

Незалежности - 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6Д, 6

Пересопныцька — 2, 8

Тополева — 2, 6

Яблунева - 1, 2, 3, 5, 8

м. Корець улицы:

А. Гаврылюка - №

Д. Галыцького - №

И. Богун - №

Е. Коновальца - частично

Рынкова — частично

23.01.2026 с 9 до 17 часов электроснабжение будет полностью отключено в нескольких населенных пунктах:

Клевань улицы:

Вербова — 1

Грыбна — 7

Надии - 22, 26

Незалежности - 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6Д, 6

Пересопныцька — 2, 8

Тополева — 2, 6

Яблунева - 1, 2, 3, 5, 8

Острожець по улицам:

Берегова,

Коцюбинського,

Набережна,

Тыха,

Л. Украинкы,

Молодижна,

Незавилежности,

Сонячна,

Центральна

«Ровнооблэнерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

