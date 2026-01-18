Графики отключения света в Ровенской области на неделю с 19 по 25 января будут действовать из-за плановых работ, однако ограничения охватят только часть региона, пишет Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на Ровнооблэнерго.
Специалисты Ровнооблэнерго подготовили подробный график отключения света в Ровенской области на неделю с 19 по 25 января.
«Ровнооблэнерго» будет проводить плановые ремонтные работы. В связи с выполнением этих работ будет прекращено электроснабжение с 19.01.2026г. до 23.01.2026 в населенном пункте Грушвиця Перша. Время ограничений с 09:00 до 17:00. Обесточивание будут действовать по адресам:
- Травнева - 59, 74, 62А
- Гайова - 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8, 7
20.01.2026 с 9 до 17 часов будут обесточены несколько населенных пунктов:
Клевань улицы:
- Вербова — 1
- Грыбна — 7
- Надии - 22, 26
- Незалежности - 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6Д, 6
- Пересопныцька — 2, 8
- Тополева — 2, 6
- Яблунева - 1, 2, 3, 5, 8
м. Корець улицы:
- А. Гаврылюка - №
- Д. Галыцького - №
- И. Богун - №
- Е. Коновальца - частично
- Рынкова — частично
23.01.2026 с 9 до 17 часов электроснабжение будет полностью отключено в нескольких населенных пунктах:
Клевань улицы:
- Вербова — 1
- Грыбна — 7
- Надии - 22, 26
- Незалежности - 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6Д, 6
- Пересопныцька — 2, 8
- Тополева — 2, 6
- Яблунева - 1, 2, 3, 5, 8
Острожець по улицам:
- Берегова,
- Коцюбинського,
- Набережна,
- Тыха,
- Л. Украинкы,
- Молодижна,
- Незавилежности,
- Сонячна,
- Центральна
«Ровнооблэнерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.
