Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется людям, вынужденно покинувшим свои дома и нуждающимся в временном размещении.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предусматривает поддержку людей, потерявших возможность жить в собственном доме, и предоставляется из государственного фонда, сообщает Politeka.

Программа доступна для внутренне перемещенных лиц и членов их семей, которые ищут безопасное место жительства.

Местные советы или уполномоченные органы формируют перечень доступных помещений, и бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется по месту фактического пребывания переселенца, обычно сроком до одного года.

В случае необходимости срок проживания может быть продлен, если человек или семья не находит другого дома. Система расселения основана на четко определенных правилах.

Площадь бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области должна быть не менее 6 квадратных метров на одного человека, а решение о предоставлении принимается после оценки потребности по балльной системе.

В рамках программы первоочередное право на крышу над головой получают многодетные семьи, переселенцы с детьми, беременные женщины, люди, потерявшие трудоспособность, и пенсионеры, чьи дома были разрушены или стали непригодными из-за войны.

Такие критерии позволяют обеспечить поддержку тем, кто оказался в самых сложных обстоятельствах. Процедура получения подразумевает обязательное внесение переселенца в учет.

Для этого заявители обращаются в центры предоставления административных услуг, исполнительных органов сельских или городских советов или районных государственных администраций. В рамках программы, после подачи документов на каждую семью или отдельное лицо создается учетное дело.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.