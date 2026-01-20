Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области помогает покрыть базовые зимние нужды.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области планируется как ежегодная выплата в рамках программы «Теплая зима», сообщает Politeka.

Кабинет Министров Украины готов выделить 4,3 млрд гривен в поддержку социально уязвимых семей перед началом отопительного сезона 2025/2026. Каждое домохозяйство сможет получить 6500 грн.

Помощь ориентирована на детей из малообеспеченных, детей-переселенцев, детей-сирот и лиц с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа или в приемных семьях. Также ее получат взрослые уязвимых категорий: переселенцы с инвалидностью I группы и одинокие пенсионеры, имеющие прибавку по уходу.

Выплата будет автоматической для тех, кто уже получает социальные услуги. Средства поступят главе семьи без очередей и сложных заявок. Они будут зачислены на специальный социальный счет или виртуальную карточку «Дія.Карта».

Важно, что денежные средства предназначены для целевого использования. Потратить их можно на приобретение теплой одежды, оплату коммунальных услуг, продукты питания, лекарства, транспортные билеты. Наличными деньги не снимаются и не передаются другим лицам. Использовать их нужно в течение 180 дней, в противном случае остаток вернется в бюджет.

Правительство отмечает: получение пособия не влияет на назначение жилищной субсидии или других социальных выплат. Также стоит остерегаться мошенников в мессенджерах, предлагающих сомнительные ссылки для регистрации на выплату.

По словам экспертов, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области помогает покрыть базовые зимние нужды и уменьшить финансовую нагрузку на семьи в период холодов.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс