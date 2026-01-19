С января 2026 в Южноукраинске стартует повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет городской совет .

Проект решения опубликован на официальном сайте органа местного самоуправления. Инициатива исходит от коммунального предприятия «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство» и связана с ростом затрат на электроэнергию, повышением цен на услуги Южноукраинской АЭС и увеличением прожиточного минимума.

По новым расчетам централизованное водоснабжение обойдется в 49,34 грн за кубометр по НДС, тогда как ранее тариф составлял 43,08 грн. Стоимость водоотвода вырастет до 63,02 грн. за кубометр с НДС вместо предыдущих 57,60 грн.

Следует также отметить, что для оздоровительно-реабилитационного комплекса «Искра» и объектов гидрокомплекса предложен отдельный тариф — 25,86 грн. за кубометр без НДС. Окончательное решение о корректировке ставок примет исполнительный комитет городского совета.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области позволит предприятию возмещать реальные расходы, поддерживать стабильную работу систем и своевременно обслуживать сети.

В то же время, цены на отопление и горячую воду останутся неизменными из-за государственного моратория на повышение на период военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Жителям советуют ознакомиться с проектом, планировать расходы и следить за обновлениями на официальном портале совета во избежание недоразумений при оплате услуг.

