Были составлены графики отключения света в Чернигове на 20 января в связи с проведением плановых работ в регионах, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Чернігівобленерго".

Планируемые масштабные графики отключения света в Чернигове на 20 января, которые охватят значительное количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.

С 9 до 17 электричество будут выключать по следующим адресам:

  • 1-й Кырыла Розумовського — 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 8
  • 2-й Кырыла Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11
  • Берегова — 4
  • Вышнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26
  • Вороного Г. — 21, 23, 25, 25А
  • Воскресенська — 39, 41, 43, 45, 47
  • Ганны Барвинок — 3–42
  • Гарамив — 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 25
  • Дмытра Бортнянського — 5, 6, 7, 8, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20Б, 22, 24, 26, 26А, 28, 30
  • Забаривська — 21, 22, 22А, 22Б, 22Г, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
  • Захысныкив Украины — 24, 25, 27А
  • Ивана Выговського — 1, 1А, 2, 2А, 3–12, 11А, 12А, 14, 15, 17–25, 18А, 18Б, 19Б, 30А, 32Ж, 32З, 32И, 32К
  • Иоанна Максымовыча — 13, 15–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16А
  • Кырыла Розумовського — 2, 2А, 4–7, 9, 11, 13–27, 29, 31–39, 41–67, 69, 71–83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101А, 151, 151А, 153, 153А, 153Б, 153В, 155, 155А, 157
  • Космонавтив — 2А
  • Крывоноса 2-й — 1, 2, 4–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56, 58, 8А
  • Крывоноса 3-й — 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15А, 17А
  • Крывулевська — 1, 2, 2А, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б
  • Левка Лукяненка — 15
  • Лыпынського — 62А
  • Лугова — 51, 58
  • Механизаторив — 17, 19, 21, 24–29, 28А, 34, 36, 37, 38, 40, 40А, 42, 42Б, 44, 46
  • Озерна — 2, 3, 6, 8–11, 11А
  • Олегове поле — 1А, 1Г, 2–12, 9А, 12Б, 1026
  • Олексия Бакурынського — 52
  • Олены Пчилкы — 3–42, 33А
  • Пантелеймонивська — 12Б, 14, 19
  • Перемогы — 48
  • Пивци — 1, 1А, 1Б, 1В, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 5, 5А, 6, 8–15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25–29, 31, 33, 33А, 36–38
  • Промыслова — 15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36А
  • Радиозаводська — 3–9, 11, 13, 17, 19
  • Радиозаводська Друга — 12–18, 18Б, 20–28, 31, 32, 34, 36
  • Радиозаводська Перша — 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26
  • Радиозаводська Третя — 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27
  • Ричкова — 2–6, 4А, 5А, 6А
  • Романа Бжеського — 35–58, 62, 41А
  • Сковороды — 2, 3, 11–25, 27, 29, 31
  • Сосныцька — 1–124 (у т.ч. з літерами)
  • Сосныцькый — 4–9, 13, 19
  • Степана Носа — 2А, 4, 10–20, 20А, 22
  • Схидна — 1, 1А, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57
  • Тракторный 1-й — 2–9, 4А, 7Б
  • Тракторный 2-й — 7, 19, 21, 23
  • Урожайна — 45
  • Фабрычна — 3–52, 5А, 14А, 40А
  • Чернигивська — 1–56 (у т.ч. з літерами)
  • Чернигивськый — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
  • Шевченка — 109–201, 228В (у т.ч. з літерами)
  • Шкильна — 2–20, 3А, 5А, 8А, 9А, 12А, 12Б, 13А, 15А
  • Шкильный — 1
  • Юдашкина — 1А, 3, 5, 7–9
  • Яблунева — 1–7, 1А, 2Б, 3А, 5А, 8А
  • Яровый — 9, 14А
  • Ящука — 1, 2, 2А, 5, 9, 11, 13, 17–21, 23

электричество

С 10 до 16 часов обесточивания зацепят дома на улицах:

  • 1-й Заричный - 1-12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30-40
  • 2-й Заричный - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 55, 5
  • Горобынова - 7-12, 14
  • Дачне общество «Аист» — 15, 16, 17, 21, 26, 27
  • Дёшына — 1–19, 1А, 15А, 16А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
  • Запрудна — 2
  • Зарична - 3, 4, 6-15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
  • Кыинська - 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39
  • Кулиша - 1, 3-6, 8, 11-14, 18
  • Малынова — 2, 5, 7, 9
  • Мурахтова - 1-14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37
  • Набережна - 2, 31, 33, 11111
  • Павливська - 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 13/39, 23/46, 5/22
  • Перша Набережна - 21, 41, 45, 45А, 47, 49
  • Полянська - 1-3, 5, 7-12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5
  • Соловина — 1, 2, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Графики отключений "Чернігівобленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

