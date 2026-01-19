Графики отключения света в Чернигове на 20 января носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.

Были составлены графики отключения света в Чернигове на 20 января в связи с проведением плановых работ в регионах, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Чернігівобленерго".

Планируемые масштабные графики отключения света в Чернигове на 20 января, которые охватят значительное количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.

С 9 до 17 электричество будут выключать по следующим адресам:

1-й Кырыла Розумовського — 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 8

2-й Кырыла Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11

Берегова — 4

Вышнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26

Вороного Г. — 21, 23, 25, 25А

Воскресенська — 39, 41, 43, 45, 47

Ганны Барвинок — 3–42

Гарамив — 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 25

Дмытра Бортнянського — 5, 6, 7, 8, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20Б, 22, 24, 26, 26А, 28, 30

Забаривська — 21, 22, 22А, 22Б, 22Г, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Захысныкив Украины — 24, 25, 27А

Ивана Выговського — 1, 1А, 2, 2А, 3–12, 11А, 12А, 14, 15, 17–25, 18А, 18Б, 19Б, 30А, 32Ж, 32З, 32И, 32К

Иоанна Максымовыча — 13, 15–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16А

Кырыла Розумовського — 2, 2А, 4–7, 9, 11, 13–27, 29, 31–39, 41–67, 69, 71–83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101А, 151, 151А, 153, 153А, 153Б, 153В, 155, 155А, 157

Космонавтив — 2А

Крывоноса 2-й — 1, 2, 4–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56, 58, 8А

Крывоноса 3-й — 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15А, 17А

Крывулевська — 1, 2, 2А, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б

Левка Лукяненка — 15

Лыпынського — 62А

Лугова — 51, 58

Механизаторив — 17, 19, 21, 24–29, 28А, 34, 36, 37, 38, 40, 40А, 42, 42Б, 44, 46

Озерна — 2, 3, 6, 8–11, 11А

Олегове поле — 1А, 1Г, 2–12, 9А, 12Б, 1026

Олексия Бакурынського — 52

Олены Пчилкы — 3–42, 33А

Пантелеймонивська — 12Б, 14, 19

Перемогы — 48

Пивци — 1, 1А, 1Б, 1В, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 5, 5А, 6, 8–15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25–29, 31, 33, 33А, 36–38

Промыслова — 15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36А

Радиозаводська — 3–9, 11, 13, 17, 19

Радиозаводська Друга — 12–18, 18Б, 20–28, 31, 32, 34, 36

Радиозаводська Перша — 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26

Радиозаводська Третя — 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27

Ричкова — 2–6, 4А, 5А, 6А

Романа Бжеського — 35–58, 62, 41А

Сковороды — 2, 3, 11–25, 27, 29, 31

Сосныцька — 1–124 (у т.ч. з літерами)

Сосныцькый — 4–9, 13, 19

Степана Носа — 2А, 4, 10–20, 20А, 22

Схидна — 1, 1А, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57

Тракторный 1-й — 2–9, 4А, 7Б

Тракторный 2-й — 7, 19, 21, 23

Урожайна — 45

Фабрычна — 3–52, 5А, 14А, 40А

Чернигивська — 1–56 (у т.ч. з літерами)

Чернигивськый — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Шевченка — 109–201, 228В (у т.ч. з літерами)

Шкильна — 2–20, 3А, 5А, 8А, 9А, 12А, 12Б, 13А, 15А

Шкильный — 1

Юдашкина — 1А, 3, 5, 7–9

Яблунева — 1–7, 1А, 2Б, 3А, 5А, 8А

Яровый — 9, 14А

Ящука — 1, 2, 2А, 5, 9, 11, 13, 17–21, 23

С 10 до 16 часов обесточивания зацепят дома на улицах:

1-й Заричный - 1-12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30-40

2-й Заричный - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 55, 5

Горобынова - 7-12, 14

Дачне общество «Аист» — 15, 16, 17, 21, 26, 27

Дёшына — 1–19, 1А, 15А, 16А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Запрудна — 2

Зарична - 3, 4, 6-15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Кыинська - 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Кулиша - 1, 3-6, 8, 11-14, 18

Малынова — 2, 5, 7, 9

Мурахтова - 1-14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Набережна - 2, 31, 33, 11111

Павливська - 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 13/39, 23/46, 5/22

Перша Набережна - 21, 41, 45, 45А, 47, 49

Полянська - 1-3, 5, 7-12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5

Соловина — 1, 2, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Графики отключений "Чернігівобленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

