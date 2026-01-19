Було складено графіки відключення світла в Чернігові на 20 січня у зв'язку з проведенням планових робіт в регіонв, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у "Чернігівобленерго".
Заплановані масштабні графіки відключення світла в Чернігові на 20 січня, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.
З 9 до 17 електрику вимикатимуть за такими адресами:
- 1-й Кирила Розумовського — 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 8
- 2-й Кирила Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11
- Берегова — 4
- Вишнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26
- Вороного Г. — 21, 23, 25, 25А
- Воскресенська — 39, 41, 43, 45, 47
- Ганни Барвінок — 3–42
- Гарамів — 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 25
- Дмитра Бортнянського — 5, 6, 7, 8, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20Б, 22, 24, 26, 26А, 28, 30
- Забарівська — 21, 22, 22А, 22Б, 22Г, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- Захисників України — 24, 25, 27А
- Івана Виговського — 1, 1А, 2, 2А, 3–12, 11А, 12А, 14, 15, 17–25, 18А, 18Б, 19Б, 30А, 32Ж, 32З, 32И, 32К
- Іоанна Максимовича — 13, 15–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16А
- Кирила Розумовського — 2, 2А, 4–7, 9, 11, 13–27, 29, 31–39, 41–67, 69, 71–83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101А, 151, 151А, 153, 153А, 153Б, 153В, 155, 155А, 157
- Космонавтів — 2А
- Кривоноса 2-й — 1, 2, 4–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56, 58, 8А
- Кривоноса 3-й — 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15А, 17А
- Кривулевська — 1, 2, 2А, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б
- Левка Лук’яненка — 15
- Липинського — 62А
- Лугова — 51, 58
- Механізаторів — 17, 19, 21, 24–29, 28А, 34, 36, 37, 38, 40, 40А, 42, 42Б, 44, 46
- Озерна — 2, 3, 6, 8–11, 11А
- Олегове поле — 1А, 1Г, 2–12, 9А, 12Б, 1026
- Олексія Бакуринського — 52
- Олени Пчілки — 3–42, 33А
- Пантелеймонівська — 12Б, 14, 19
- Перемоги — 48
- Півці — 1, 1А, 1Б, 1В, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 5, 5А, 6, 8–15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25–29, 31, 33, 33А, 36–38
- Промислова — 15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36А
- Радіозаводська — 3–9, 11, 13, 17, 19
- Радіозаводська Друга — 12–18, 18Б, 20–28, 31, 32, 34, 36
- Радіозаводська Перша — 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26
- Радіозаводська Третя — 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27
- Річкова — 2–6, 4А, 5А, 6А
- Романа Бжеського — 35–58, 62, 41А
- Сковороди — 2, 3, 11–25, 27, 29, 31
- Сосницька — 1–124 (у т.ч. з літерами)
- Сосницький — 4–9, 13, 19
- Степана Носа — 2А, 4, 10–20, 20А, 22
- Східна — 1, 1А, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57
- Тракторний 1-й — 2–9, 4А, 7Б
- Тракторний 2-й — 7, 19, 21, 23
- Урожайна — 45
- Фабрична — 3–52, 5А, 14А, 40А
- Чернігівська — 1–56 (у т.ч. з літерами)
- Чернігівський — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
- Шевченка — 109–201, 228В (у т.ч. з літерами)
- Шкільна — 2–20, 3А, 5А, 8А, 9А, 12А, 12Б, 13А, 15А
- Шкільний — 1
- Юдашкіна — 1А, 3, 5, 7–9
- Яблунева — 1–7, 1А, 2Б, 3А, 5А, 8А
- Яровий — 9, 14А
- Ящука — 1, 2, 2А, 5, 9, 11, 13, 17–21, 23
З 10 до 16 години знеструмлення зачіплять будинки на вулицях:
- 1-й Зарічний — 1–12, 14–16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30–40
- 2-й Зарічний — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 51А, 53, 55
- Горобинова — 7–12, 14
- Дачне т-во «Лелека» — 15, 16, 17, 21, 26, 27
- Дьошина — 1–19, 1А, 15А, 16А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
- Запрудна — 2
- Зарічна — 3, 4, 6–15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
- Киїнська — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39
- Куліша — 1, 3–6, 8, 11–14, 18
- Малинова — 2, 5, 7, 9
- Мурахтова — 1–14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37
- Набережна — 2, 31, 33, 11111
- Павлівська — 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 13/39, 23/46, 5/22
- Перша Набережна — 21, 41, 45, 45А, 47, 49
- Полянська — 1–3, 5, 7–12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5
- Солов’їна — 1, 2, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
