Графіки відключення світла в Чернігові на 20 січня мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

Було складено графіки відключення світла в Чернігові на 20 січня у зв'язку з проведенням планових робіт в регіонв, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

Заплановані масштабні графіки відключення світла в Чернігові на 20 січня, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

З 9 до 17 електрику вимикатимуть за такими адресами:

1-й Кирила Розумовського — 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 8

2-й Кирила Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11

Берегова — 4

Вишнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26

Вороного Г. — 21, 23, 25, 25А

Воскресенська — 39, 41, 43, 45, 47

Ганни Барвінок — 3–42

Гарамів — 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 25

Дмитра Бортнянського — 5, 6, 7, 8, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20Б, 22, 24, 26, 26А, 28, 30

Забарівська — 21, 22, 22А, 22Б, 22Г, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Захисників України — 24, 25, 27А

Івана Виговського — 1, 1А, 2, 2А, 3–12, 11А, 12А, 14, 15, 17–25, 18А, 18Б, 19Б, 30А, 32Ж, 32З, 32И, 32К

Іоанна Максимовича — 13, 15–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16А

Кирила Розумовського — 2, 2А, 4–7, 9, 11, 13–27, 29, 31–39, 41–67, 69, 71–83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101А, 151, 151А, 153, 153А, 153Б, 153В, 155, 155А, 157

Космонавтів — 2А

Кривоноса 2-й — 1, 2, 4–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56, 58, 8А

Кривоноса 3-й — 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15А, 17А

Кривулевська — 1, 2, 2А, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б

Левка Лук’яненка — 15

Липинського — 62А

Лугова — 51, 58

Механізаторів — 17, 19, 21, 24–29, 28А, 34, 36, 37, 38, 40, 40А, 42, 42Б, 44, 46

Озерна — 2, 3, 6, 8–11, 11А

Олегове поле — 1А, 1Г, 2–12, 9А, 12Б, 1026

Олексія Бакуринського — 52

Олени Пчілки — 3–42, 33А

Пантелеймонівська — 12Б, 14, 19

Перемоги — 48

Півці — 1, 1А, 1Б, 1В, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 5, 5А, 6, 8–15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25–29, 31, 33, 33А, 36–38

Промислова — 15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36А

Радіозаводська — 3–9, 11, 13, 17, 19

Радіозаводська Друга — 12–18, 18Б, 20–28, 31, 32, 34, 36

Радіозаводська Перша — 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26

Радіозаводська Третя — 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27

Річкова — 2–6, 4А, 5А, 6А

Романа Бжеського — 35–58, 62, 41А

Сковороди — 2, 3, 11–25, 27, 29, 31

Сосницька — 1–124 (у т.ч. з літерами)

Сосницький — 4–9, 13, 19

Степана Носа — 2А, 4, 10–20, 20А, 22

Східна — 1, 1А, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57

Тракторний 1-й — 2–9, 4А, 7Б

Тракторний 2-й — 7, 19, 21, 23

Урожайна — 45

Фабрична — 3–52, 5А, 14А, 40А

Чернігівська — 1–56 (у т.ч. з літерами)

Чернігівський — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Шевченка — 109–201, 228В (у т.ч. з літерами)

Шкільна — 2–20, 3А, 5А, 8А, 9А, 12А, 12Б, 13А, 15А

Шкільний — 1

Юдашкіна — 1А, 3, 5, 7–9

Яблунева — 1–7, 1А, 2Б, 3А, 5А, 8А

Яровий — 9, 14А

Ящука — 1, 2, 2А, 5, 9, 11, 13, 17–21, 23

З 10 до 16 години знеструмлення зачіплять будинки на вулицях:

1-й Зарічний — 1–12, 14–16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30–40

2-й Зарічний — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 51А, 53, 55

Горобинова — 7–12, 14

Дачне т-во «Лелека» — 15, 16, 17, 21, 26, 27

Дьошина — 1–19, 1А, 15А, 16А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Запрудна — 2

Зарічна — 3, 4, 6–15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Киїнська — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Куліша — 1, 3–6, 8, 11–14, 18

Малинова — 2, 5, 7, 9

Мурахтова — 1–14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Набережна — 2, 31, 33, 11111

Павлівська — 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 13/39, 23/46, 5/22

Перша Набережна — 21, 41, 45, 45А, 47, 49

Полянська — 1–3, 5, 7–12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5

Солов’їна — 1, 2, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: де саме діють нові ціни в січні.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яких цін чекати з січня.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.