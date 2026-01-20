Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области призвана своевременно обеспечить продуктами наиболее уязвимые семьи.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области открыла предварительную регистрацию на получение продуктовых наборов для переселенцев из Энергодара, сообщает Politeka.

Инициативу реализуют при содействии международного благотворительного фонда Global Empowerment Mission Ukraine, уже не первый год поддерживающего пострадавших от войны украинцев.

Свертки предназначены для семей, оказавшихся в сложных условиях. Помощь могут получить граждане от 60 лет, люди с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины на поздних сроках, пациенты с онкологическими или другими тяжелыми диагнозами, а также лица, эвакуированные из Энергодара в течение 2025-2026 годов.

Выдача продуктов намечена с 22 по 24 января. Для участия необходимо заранее заполнить онлайн-форму . Регистрация проходит один представитель домохозяйства, ведь на семью предусмотрен только один комплект продуктов питания.

При получении необходимо предъявить оригиналы документов или электронные версии в приложении «Дія». Среди обязательных – паспорт, справки ВПЛ на всех членов семьи, идентификационные коды взрослых и подтверждение принадлежности к определенной категории. Те, кто уже пользовался аналогичной поддержкой ранее, в этот раз не будут участвовать.

Выдача пройдет в Киеве по адресу: проспект Берестейский, 54а, вход со стоянки со стороны проспекта. Консультации предоставляются по телефонам +380 93 707 87 86 и +380 95 941 49 28.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области призвана своевременно обеспечить продуктами наиболее уязвимые семьи и просят приходить в определенные даты с полным пакетом документов.

