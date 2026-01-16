Работа для пенсионеров в Киеве находится в транспортной и производственной сфере, сообщает Politeka.
Мы собрали несколько вариантов работы для пенсионеров в Киеве на платформе work.ua. К примеру, водитель категории С в компании Веолия Украина может получать от 34 000 до 50 000 грн.
Предприятие обеспечивает официальное трудоустройство, медицинское страхование, шестидневную неделю и оплачиваемую стажировку. Иногородним предоставляется бесплатное жилье, а на месте есть собственная автомастерская со слесарями и механиками.
Сотрудники выполняют маршруты с мусоровозом MAN или Mercedes вместе с двумя грузчиками, соблюдая правила безопасности и дорожного движения.
Еще одна востребованная вакансия – водитель категории В на Mercedes sprinter для перевозки товара между городами. Зарплата в этой должности колеблется от 30 000 до 32 000 грн.
Работники только доставляют продукцию, без участия в выгрузке, соблюдают графики, поддерживают авто в чистоте и своевременно сообщают о его техническом состоянии. Важны пунктуальность, внимательность и ответственность на дороге.
Кроме этого, компания Бумажный Змей-ОПТ приглашает пенсионеров на работу в Киеве поклейщиком бумажных пакетов с зарплатой от 20 000 до 30 000 грн.
Работники выполняют вручную поклейку, сортируют и контролируют качество продукции, упаковывают ее в коробки и поддерживают чистоту на месте. Для новичков проводится обучение по взаимодействию с термопистолетом, а команда обеспечивает дружескую и поддерживающую атмосферу.
Таким образом, пожилые люди с жизненным опытом могут выбирать между разными должностями и заработными платами.
