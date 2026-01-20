Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області покликана своєчасно забезпечити продуктами найбільш уразливі родини.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області відкрила попередню реєстрацію на отримання продуктових наборів для переселенців з Енергодара, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізують за сприяння міжнародного благодійного фонду Global Empowerment Mission Ukraine, який уже не перший рік підтримує постраждалих від війни українців.

Пакунки призначені для родин, що опинилися у складних умовах. Допомогу можуть отримати громадяни віком від 60 років, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї, самотні батьки, вагітні жінки на пізніх термінах, пацієнти з онкологічними чи іншими тяжкими діагнозами, а також особи, евакуйовані з Енергодара протягом 2025–2026 років.

Видача продуктів запланована з 22 по 24 січня. Для участі необхідно заздалегідь заповнити онлайн-форму. Реєстрацію проходить один представник домогосподарства, адже на сім’ю передбачено лише один комплект харчів.

Під час отримання потрібно пред’явити оригінали документів або електронні версії у застосунку «Дія». Серед обов’язкових — паспорт, довідки ВПО на всіх членів родини, ідентифікаційні коди дорослих та підтвердження належності до визначеної категорії. Ті, хто вже користувався аналогічною підтримкою раніше, цього разу участі не братимуть.

Видача проходитиме у Києві за адресою: проспект Берестейський, 54а, вхід зі стоянки з боку проспекту. Консультації надають за телефонами +380 93 707 87 86 та +380 95 941 49 28.

Організатори зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області покликана своєчасно забезпечити продуктами найбільш уразливі родини та просять приходити у визначені дати з повним пакетом документів.

