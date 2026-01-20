График отключения газа на 21 января в Одессе уже обнародовал местных жителей, чтобы у них была возможность подготовиться к неудобствам заранее.

График отключения газа на 21 января в Одессе введут ремонтные работы по газопроводу среднего давления, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте АО "Одессагаз", график отключения газа на 21 января в Одессе охватывает отдельные дома в облцентре.

Работы будут проводиться работниками АО "Одессагаз" с 09.00 до 17.30, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию газопроводов и поддержать их техническое состояние.

Потребителей просят подготовиться к временным перебоям и обеспечить доступ ремонтным бригадам к квартирам и частным домам.

По информации компании, график отключения газа на 21 января в Одессе коснется ряда адресов. В список вошли Одария, 1; Приморская, 20; Приморская, 36; Приморская, 40/42; Приморская, 59; Военный спуск, 5; Военный спуск, 13а и Военный спуск (Гоголя, 23/1).

Потребителям заранее приносят извинения за временные неудобства и отмечают, что газоснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.

Компания отмечает, что работы выполняются в соответствии с правилами технической эксплуатации систем газоснабжения и требованиями безопасности.

В частности, перед повторным подключением голубого топлива производится внешний осмотр сетей и опрессовка воздухом, чтобы гарантировать безопасную эксплуатацию газовых приборов в домах.

АО "Одессагаз" подчеркивает, что проведение плановых ремонтов финансируется за счет тарифа на распределение голубого топлива. Поэтому своевременная оплата услуг позволяет обеспечивать бесперебойное обслуживание и поддержание их надлежащего технического состояния.

Следование этим процедурам уменьшает риск аварий и создает безопасные условия для всех жителей облцентра.

