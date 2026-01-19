Подорожание круп в Харьковской области уже влияет на бюджет семей.

В начале 2026 года наблюдается подорожание круп в Харьковской области, сообщает Politeka.

По данным местных супермаркетов, цены на основные крупы продолжают расти после резкого повышения в 2025 году. Гречка остается одной из самых популярных, но ее стоимость уже превышает показатели в прошлом году.

Экономист Владимир Чиж объясняет, что на формирование цены влияют несколько факторов. Среди внутренних — повышение затрат на производство, более дорогая электроэнергия и сложная логистика. Внешние факторы – колебания мировых рынков сырья и продовольствия.

По информации супермаркетов, в конце 2025 года средняя цена килограмма гречки составляла 37-38 гривен, что примерно на треть больше по сравнению с декабрем 2024 года. Эксперт прогнозирует, что в течение 2026 года стоимость может вырасти еще на 8–10% до 40–42 гривен за килограмм. Основными причинами называются подорожание зерновых культур и энергетические затраты для бизнеса.

Владимир Чиж также обращает внимание на влияние сезона и погодных условий. Урожайность крупных культур, избыток некоторых видов на мировом рынке и состояние логистики способны отчасти сдерживать повышение цен.

Специалисты советуют потребителям планировать закупки заранее, сравнивать цены в разных магазинах и следить за ежемесячными колебаниями. В условиях роста тарифов и возможных перебоев с энергоснабжением десять килограммов крупы могут стоить значительно дороже, чем раньше.

Таким образом, подорожание круп в Харьковской области уже влияет на бюджет семей, и покупателям советуют внимательно отслеживать тенденции рынка во избежание неожиданных расходов на продовольствие.

