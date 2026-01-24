Доплати для пенсіонерів у Київській області у 2026 році залишаються складовою державної пенсійної політики, тож розповідаємо про це детальніше.

Доплати для пенсіонерів у Київській області у 2026 році передбачені в межах оновленого державного бюджету та охоплюють кілька видів надбавок, повідомляє Politeka.

У законі про держбюджет йдеться, що цьогоріч на пенсійне забезпечення закладено на 123 мільярди гривень більше, ніж торік.

Це дало змогу підвищити мінімальні виплати, провести індексацію та зберегти дію окремих доплат для пенсіонерів у Київській області.

Із 1 січня в Україні зріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, що безпосередньо вплинуло на розмір мінімальної пенсії. Після перегляду соціальних стандартів мінімальна пенсійна виплата збільшилася на 234 гривні і нині становить 2 595 гривень.

Водночас, частина надбавок, які залежать від цього показника, також була перерахована. Проте вікові виплати для осіб, яким виповнилося 70 років і більше, залишилися на попередньому рівні.

Доплати для пенсіонерів у Київській області, що нараховуються після досягнення певного віку, передбачають фіксовані суми компенсаційної підтримки.

Для громадян віком від 70 до 75 років щомісячна виплата становить 300 гривень. Люди віком від 75 до 80 років отримують компенсацію у розмірі 456 гривень на місяць.

Для осіб, яким виповнилося 80 років, розмір такої виплати складає 570 гривень. У Пенсійному фонді звертають увагу, що одночасно можна отримувати лише одну вікову надбавку.

Окрім вікових надбавок, у цьому році збережено і деякі інші види підтримки. Зокрема, передбачена щомісячна виплата у розмірі 150 гривень для людей пенсіоного віку, які не працюють та мають на утриманні дітей віком до 18 років.

