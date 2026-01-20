Ограничения движения транспорта в Одессе остаются актуальными и в 2026 году, что создает некоторые неудобства для местных жителей.

Ограничение движения транспорта в Одессе продолжили на одном из важных участков, ведь городская инфраструктура нуждается в постоянном контроле и постепенной модернизации, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе городского совета, Ивановский путепровод продолжает работу в условиях частичного ограничения движения транспорта в Одессе.

Как пояснили на сайте горсовета, усложнение курсирования автомобилей еще будет продолжаться долгое время, поскольку техническое состояние путепровода не позволяет восстановить полноценное курсирование автотранспорта.

Власти приняли решение продлить действующие ограничения движения транспорта в Одессе еще на один год, до 31 декабря 2026 года.

В пресс-службе городского совета объяснили, что такое решение вынужденное и основывается на результатах экспертной оценки технического состояния сооружения.

По выводам специалистов Ивановский путепровод признан непригодным к полноценной эксплуатации без проведения масштабных восстановительных работ.

Напомним, что сложности с проездом на этом участке действуют уже несколько лет. Еще с марта 2021 года на Ивановском путепроводе была изменена организация проезда, а также скорректированы маршруты городских автобусов.

Такие меры ввели после того, как техническое состояние конструкций вызвало серьезные оговорки по безопасности водителей и пешеходов.

В рамках введенных запретов на свободное курсирование по данному участку дороги, на путепроводе установили специальные габаритные ворота, которые физически делают невозможным проезд крупногабаритных транспортных средств.

Также оборудованы защитные ограждения на отдельных участках пешеходных проходов, чтобы минимизировать риски для людей. По информации городского совета, такие инженерные решения позволяют снизить нагрузку на аварийные конструкции и предотвратить дальнейшее ухудшение их состояния.

