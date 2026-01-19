Для пассажиров поездка стала дороже на несколько десятков гривен из-за подорожания проезда в Одесской области.

Пассажирам придется платить больше за поездку в автобусе, чем раньше, все из-за подорожания проезда в Одесской области, сообщает Politeka.net.

Расскажем, что ведомро об этом.

На междугородном автобусном маршруте №560 "Белгород-Днестровский - Одесса" повысили стоимость проезда. Для пассажиров поездка стала дороже на несколько десятков гривен. Изменения коснулись популярного направления, которым каждый день пользуются жители Белгорода-Днестровского и окрестных населенных пунктов.

С 10 января проезд по маршруту №560 стоит 200 гривен. Ранее стоимость билета составляла 160 гривен, так что подорожание проезда в Одесской области составило 40 гривен. Маршрут соединяет Белгород-Днестровский с Одессой и завершается на автостанции «Старосенная», обеспечивая удобное транспортное сообщение с областным центром.

Рейсы из Белгорода-Днестровского отправляются в 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13 16:00, 16:50 и 18:00.

Из Одессы (АС «Старосинная») автобусы отправляются в 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 14:30 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00.

В расписании возможны изменения, поэтому пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию у диспетчера.

Напомним также, что в определенные даты будет отменено курсирование отдельных поездов. В частности, 23, 24, 30 и 31 января 2026 года не будут курсировать следующие поезда:

№6254 сообщением Одесса-Главная - Подольск (отправление в 10:50, прибытие в 14:42);

№6274 по маршруту Подольск — Помошная (отправление в 14:44, прибытие в 19:30).

Источник: Новини.LIVE

