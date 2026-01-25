Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области в первую очередь получают определенные категории.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предусмотрено для людей, потерявших собственные дома из-за войны, сообщает Politeka.

В Одесской области действует механизм поддержки внутренне перемещенных лиц, оказавшихся без возможности проживать в собственном доме. Жилые помещения предоставляют из государственного фонда нуждающимся в временном убежище.

Программа распространяется на переселенцев и членов их семей. Основная цель – обеспечить безопасные условия проживания для людей, вынужденных покинуть свои населенные пункты.

Формирование списка доступных квартир и домов осуществляют органы местного самоуправления либо определены уполномоченные структуры. Расселение производится по месту фактического пребывания заявителя. Как правило, жилье предоставляют на срок до одного года.

При обоснованной потребности срок проживания могут продлить. Такое решение принимается в случаях, когда семья или отдельное лицо не смогло найти другой вариант размещения. Система работает по четко определенным правилам.

Площадь помещения должна составлять не менее шести квадратных метров на одного человека. Предоставление осуществляется после оценки потребностей по балльной шкале, учитывающей социальное состояние и жизненные обстоятельства.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области, прежде всего, получают многодетные семьи, переселенцы с детьми, беременные женщины, люди с инвалидностью, а также пенсионеры, чьи дома были разрушены или стали непригодными для проживания в результате боевых действий.

Такой подход позволяет направить помощь тем, кто находится в сложнейшей ситуации. Для участия в программе необходимо встать на учет.

С этой целью заявители обращаются в центры предоставления административных услуг, исполнительных органов городских или сельских советов или районных государственных администраций. После представления необходимых документов на каждую семью или отдельное лицо заводится учетное дело.

