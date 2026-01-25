Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області передбачене для людей, які втратили власні домівки через війну, повідомляє Politeka.

В Одеській області діє механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб, які опинилися без можливості проживати у власному помешканні. Житлові приміщення надають із державного фонду тим, хто потребує тимчасового прихистку.

Програма поширюється на переселенців та членів їхніх родин. Основна мета — забезпечити безпечні умови проживання для людей, змушених залишити свої населені пункти.

Формування переліку доступних квартир і будинків здійснюють органи місцевого самоврядування або визначені уповноважені структури. Розселення відбувається за місцем фактичного перебування заявника. Як правило, житло надають строком до одного року.

За наявності обґрунтованої потреби термін проживання можуть продовжити. Таке рішення ухвалюють у випадках, коли сім’я або окрема особа не змогла знайти інший варіант розміщення. Система працює за чітко визначеними правилами.

Площа приміщення повинна становити щонайменше шість квадратних метрів на одну людину. Надання здійснюється після оцінювання потреб за бальною шкалою, яка враховує соціальний стан та життєві обставини.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області насамперед отримують багатодітні родини, переселенці з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю, а також пенсіонери, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок бойових дій.

Такий підхід дозволяє спрямувати допомогу тим, хто перебуває у найскладнішій ситуації. Для участі у програмі необхідно стати на облік.

З цією метою заявники звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконавчих органів міських або сільських рад чи районних державних адміністрацій. Після подання необхідних документів на кожну сім’ю або окрему особу заводиться облікова справа.

