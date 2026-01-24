Подорожание продуктов Киевской области отражает общие тенденции на рынке, обусловленные ростом цен на сырье, затрат на производство и транспорт.

Подорожание продуктов в Киевской области затронуло базовые товары, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

В Киевской области за последний месяц заметно выросли расценки на базовые продукты питания. Больше всего подорожали масло, молочные изделия и мясо, непосредственно влияющие на семейные бюджеты.

Средняя цена рафинированного масла "Олейна" объемом 850 мл поднялась до 88,30 гривен. По сравнению с декабрем 2025 года рост составил 6,27 грн. В разных торговых сетях цена колеблется от 85,50 у Metro и Novus до 91,10 у Auchan. Такие колебания объясняют разными закупочными ценами и внутренней политикой магазинов.

Молочные продукты демонстрируют меньшее, но также ощутимое подорожание. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл в среднем стоят 39,08 грн, что на 2,92 больше, чем в декабре. В Megamarket стоимость поднялась до 41,70, у Metro и Novus осталась ниже — около 37,75–37,79.

Мясные изделия показывают наиболее динамичный рост. Сосиски «Алан Венские» весом 376 г сейчас стоят в среднем 190,27 грн, что на 10,37 грн больше, чем в предыдущем месяце. Дешевле всего приобрести их можно у Auchan — 163, дороже всего — в Megamarket, 204,80. Такое повышение связывается с ростом стоимости сырья и логистических затрат.

Удорожание продуктов в Киевской области отражает общие тенденции на рынке, вызванные ростом расценок на сырье, затрат на производство и транспорт. Эксперты советуют потребителям планировать закупки заранее, сравнивать цены в разных сетях и обращать внимание на акционные предложения.

