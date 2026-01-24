Подорожчання продуктів у Київській області відображає загальні тенденції на ринку, зумовлені зростанням цін на сировину, витрат на виробництво та транспорт.

У Київській області за останній місяць помітно зросли розцінки на базові продукти харчування. Найбільше подорожчали олія, молочні вироби та м’ясо, що безпосередньо впливає на сімейні бюджети.

Середня ціна рафінованої олії «Олейна» обсягом 850 мл піднялася до 88,30 гривень. Порівняно з груднем 2025 року, зростання склало 6,27 грн. У різних торговельних мережах ціна коливається від 85,50 у Metro та Novus до 91,10 у Auchan. Такі коливання пояснюють різними закупівельними цінами та внутрішньою політикою магазинів.

Молочні продукти демонструють менше, але також відчутне подорожчання. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл у середньому коштують 39,08 грн, що на 2,92 більше, ніж у грудні. У Megamarket вартість піднялася до 41,70, у Metro та Novus залишилася нижчою — близько 37,75–37,79.

М’ясні вироби показують найбільш динамічний ріст. Сосиски «Алан Віденські» вагою 376 г зараз коштують у середньому 190,27 грн, що на 10,37 гривень більше, ніж у попередньому місяці. Найдешевше придбати їх можна у Auchan — 163, найдорожче — у Megamarket, 204,80. Таке підвищення пов’язують з ростом вартості сировини та логістичних витрат.

Подорожчання продуктів у Київській області відображає загальні тенденції на ринку, зумовлені зростанням розцінок на сировину, витрат на виробництво та транспорт. Експерти радять споживачам планувати закупівлі заздалегідь, порівнювати ціни у різних мережах і звертати увагу на акційні пропозиції.

