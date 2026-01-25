Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляются гражданам в сложных жизненных обстоятельствах, чтобы обеспечить базовые потребности.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области организуют как государственные, так и благотворительные учреждения региона, сообщает Politeka.

Одной из основных организаций, оказывающей помощь переселенцам, является БУ БФ "Каритас - Львов УГКЦ". Здесь ВПЛ иногда могут получить бесплатные продукты во Львовской области и обратиться за другой поддержкой.

Важно следить за объявлениями по выдаче, ведь это не происходит постоянно. О раздаче продовольствия или другой поддержки обычно сообщают на официальных страницах в соцсетях.

Еще одним центром помощи является Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов", который работает со всеми слоями населения, включая детей, пенсионеров, женщин, малообеспеченные и многодетные семьи.

Здесь ВПЛ и пенсионеры во Львовской области могут получить бесплатные продукты и консультации по социальной поддержке. У данной организации также нет постоянной выдачи, поэтому местным следует следить за соцсетями и официальными сайтами.

Дополнительно поддержку оказывает Центр Волонтерства "Корпорация добрых дел", который работает с людьми, действительно нуждающимися в помощи.

Посетители могут получить гуманитарную помощь. Организация активно поддерживает детей, пожилых, женщин, внутренне перемещенных и малообеспеченные семьи.

Еще одним пунктом, где оказывают поддержку, Благотворительный фонд "Анны-Марии". Здесь приоритет предоставляется малообеспеченным семьям, многодетным семьям, детям и переселенцам. Обращаться можно через страницу Facebook.

