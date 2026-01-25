Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надаються громадянам у складних життєвих обставинах, щоб забезпечити базові потреби.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області організовують як державні, так і благодійні установи регіону, повідомляє Politeka.

Однією з основних організацій, яка надає допомогу переселенцям, є БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ". Тут ВПО інколи можуть отримати безкоштовні продукти у Львівській області та звернутися за іншою підтримкою.

Важливо слідкувати за оголошеннями щодо видачі, адже це не відбувається постійно. Про роздачу продовольства чи іншої підтримки зазвичай повідомляють на офіційних сторінках у соцмережах.

Ще одним центром допомоги є Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів", який працює з усіма верствами населення, включаючи дітей, пенсіонерів, жінок, малозабезпечені та багатодітні сім’ї.

Тут ВПО та пенсіонери у Львівській обаласті можуть отримати безкоштовні продукти та консультації щодо соціальної підтримки. У даній організації також немає постійної видачі, тож місцевим варто слідкувати за соцмережами та офіційними сайтами.

Додатково, підтримку надає Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ", який працює з людьми, що дійсно потребують допомоги.

Відвідувачі можуть отримати гуманітарну допомогу. Організація активно підтримує дітей, літніх осіб, жінок, внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечені сім’ї.

Ще одним пунктом, де надають підтримку, є Благодійний фонд "Анни-Марії". Тут пріоритет надається малозабезпеченим сім’ям, багатодітним родинам, дітям та переселенцям. Звертатися можна через сторінку в Facebook.

