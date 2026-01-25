Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области помогает обеспечить доступ к современным скрининговым услугам.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области стала доступна с нового года, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Одесской области предусматривает финансирование обследований для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и проблем с психическим здоровьем.

Программа «Скрининг здоровья 40+» стартует с 1 января 2026 года. Каждый гражданин от 40 лет получит персональное приглашение через приложение «Действие» на 30-й день после дня рождения. После его принятия на Действие.Карту насчитают 2000 грн, которые можно использовать исключительно на прохождение скрининга.

Для людей, не пользующихся Действием, предусмотрен альтернативный путь через банки и ЦНАПы. Обследования доступны в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях, отвечающих требованиям Министерства здравоохранения и НСЗУ. Перечень клиник будет обнародован в ближайшее время.

Финансирование программы в Государственном бюджете на 2026 год предусматривает 10 млрд. грн. Организаторы отмечают, что инициатива позволит пенсионерам своевременно контролировать состояние здоровья и предупреждать развитие серьезных заболеваний.

Регулярное обследование благодаря этой программе помогает пенсионерам своевременно выявлять проблемы и поддерживать здоровье на должном уровне.

