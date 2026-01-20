Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Одесской области предоставляется не всем пенсионерам.

Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Одесской области в 2026 году выросла в размере, однако важно знать нюансы ее получения.

Порядок предоставления выплаты регулируется Законом Украины №1727-IV.

Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Одесской области предоставляется не всем пенсионерам автоматически, а только тем, кто отвечает ряду требований. Сам по себе возраст не является достаточным основанием для начисления этой помощи.

Обязательные условия для назначения такой надбавки включают:

достижение украинца 80-летнего возраста;

одинокое жительство;

получение пенсии по возрасту;

потребность в постоянном постороннем попечении о состоянии здоровья украинца;

наличие подтвержденного медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК).

Для того чтобы воспользоваться таким правом, необходимо подать в Пенсионный фонд Украины соответствующее заявление о назначении помощи и добавить к нему следующие документы:

заключение ЛКК, где указано о необходимости постоянного постороннего

уходе;

паспорт;

идентификационный код;

выписка из Пенсионного фонда о том, что человек не получает доплату по уходу.

Без подачи соответствующего заявления и полного пакета необходимых документов надбавка на попечительство не назначается.

Размер пособия на попечительство для пенсионеров в Одесской области от 80 лет устанавливается в соответствии со статьей 8 этого закона на уровне 40 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Прожиточный минимум вырос до 2595 гривен в 2026 году. В связи с этим надбавка по уходу для одиноких пенсионеров теперь составляет 1038 гривен.

