Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області стала доступною з нового року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області передбачає фінансування обстежень для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету другого типу та проблем із психічним здоров’ям.

Програма «Скринінг здоров’я 40+» стартує з 1 січня 2026 року. Кожен громадянин віком від 40 років отримає персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після його прийняття на Дія.Картку нарахують 2000 грн, які можна використати виключно на проходження скринінгу.

Для людей, що не користуються «Дією», передбачено альтернативний шлях через банки та ЦНАПи. Обстеження доступні у державних, комунальних і приватних медичних закладах, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ. Перелік клінік буде оприлюднено найближчим часом.

Фінансування програми в Державному бюджеті на 2026 рік передбачає 10 млрд грн. Організатори відзначають, що ініціатива дозволить пенсіонерам своєчасно контролювати стан здоров’я та попереджати розвиток серйозних захворювань.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Одеській області допомагає забезпечити доступ до сучасних скринінгових послуг і сприяє підтримці тривалого та якісного життя літніх людей.

Регулярне обстеження завдяки цій програмі допомагає пенсіонерам вчасно виявляти проблеми та підтримувати здоров’я на належному рівні.

