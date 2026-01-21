Жителей региона просят заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 22 января.

Украинцев предупредили о плановых и профилактических работах, из-за которых составлены графики отключения света в Одесской области на 22 января.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях "ДТЭК Одесские электросети" будет проводить профилактические работы в пределах Окнянского поселкового территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 8 до 19 часов в таких населенных пунктах:

село Антонивка улицы: Мырна; Соборна; Центральна; Шкильна; Першый район.

село Володымыривка улица Тараса Шевченка.

село Демянивка улицы: Демянивка; Одеська.

с. Ставрове

с. Степанивка улицы Анисымова; Вышнева; Дружбы; Затышна; Комарова; Мыру; Одеська; Плавнева; Садова; Середня; Шевченка; пров. Тыхый

с. Иванивка

В связи с выполнением ремонтных работ будет отключение электроэнергии в пределах Куяльницкого сельского объединенного территориального общества. Ограничения касаются следующих населенных пунктов:

с 08:00 до 19:00

в селе Затишшя, ул. Степова;

в селе Соболивка ул. Польова.

с 08:00 до 17:00

в селе Мардаривка, ул. Новоселив.

Также профилактические работы продлятся в селе Граденыци. Поэтому выключат электричество с 09:00 до 18:00 на улицах Мыру, Степова, Центральна, пер. Мыру.

С 8 до 18 часов будут действовать дополнительные графики отключения света в поселке Буялык на следующих улицах:

8-го Березня - 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 3 43, 45, 47, 49, 51, б/н;

Выноградна - 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 32, 34, 36, 36А; ул.

Зализнычна - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

Покровська - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20;

Строкатои Нины - 2, 2А, 3, 5

ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

