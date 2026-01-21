Доплаты пенсионерам в Винницкой области в 2026 году предусматривают отдельную ежемесячную выплату для определенной категории людей.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области в 2026 году начисляются в соответствии с нормами действующего законодательства и касаются пособий по уходу для отдельной категории украинцев, сообщает Politeka.

Речь идет о выплате, которая регулируется законом «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью», а также Законом Украины №1727 IV.

Эта доплата для пенсионеров в Винницкой области не автоматическая и назначается только при условии выполнения всех требований, определенных государством.

В Пенсионном фонде обращают внимание, что такие выплаты могут получать только граждане, достигшие 80-летнего возраста, получающие пенсию именно по возрасту, проживающие сами без других лиц.

А также имеют официальное медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии и по состоянию здоровья действительно нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, в назначении помощи будет отказано. Сам факт достижения определенного возраста не является основанием для начисления средств.

Чтобы оформить доплату пенсионерам в Винницкой области, гражданину необходимо лично обратиться в органы Пенсионного фонда с соответствующим заявлением.

Вместе с ним подаются документы, удостоверяющие личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, медицинская справка о необходимости постоянного ухода и подтверждение из Пенсионного фонда о том, что другие выплаты по уходу не назначены.

Размер этой выплаты напрямую зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2025 году он составлял 2361 гривну, поэтому сумма ежемесячного пособия равнялась 944 гривне 40 копеек. С 1 января 2026 года прожиточный минимум вырос до 2595 гривен, что автоматически повлияло на размер выплаты.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Новый график движения поездов в Винницкой области: популярные маршруты претерпели изменения

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Винницкой области: актуальное расписание на январь 2026 года

Как сообщала Politeka, денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области: кому назначается выплата, перечень важных условий