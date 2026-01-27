Право на доплаты для пенсионеров в Харьковской области имеют не все украинцы солидного возраста.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области и других регионах Украины продолжают предоставляться в виде возрастных надбавок, сообщает Politeka.net.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины объясняют, что размер ежемесячной возрастной доплаты напрямую зависит от возраста пенсионера.

В 2026 году установлены следующие суммы доплат для пенсионеров в Харьковской области:

от 70 до 74 лет - 300 гривен в месяц;

от 75 до 79 лет - 456 гривен;

80 лет и старше – 570 гривен ежемесячно.

Несмотря на повышение минимальной заработной платы и минимальную пенсию, эти размеры остались без изменений.

Следует учитывать, что надбавки не суммируются. После достижения следующего возрастного предела предварительная выплата автоматически прекращается и заменяется на большую, согласно новой возрастной категории.

Также право на такую ​​выплату имеют не все украинцы. Возрастная надбавка назначается тем, у кого общий размер пенсионных выплат не превышает 10 340 гривен 35 копеек. Такой механизм направлен в адресную поддержку граждан с невысоким уровнем доходов.

Пенсионерам не нужно писать заявления или посещать отделения ПФУ. Начисление производится автоматически после достижения соответствующего возраста на основании данных государственных реестров. Доплата поступает вместе с очередной пенсией.

В первый месяц прибавка иногда поступает не в полном размере. Это связано с тем, что прибавка начисляется со дня рождения, а не за весь календарный месяц.

Если день рождения выпадает на 1 число, пенсионер получает полную сумму. Если дата – в середине или конце месяца, выплату считают пропорционально количеству дней. Но со следующего месяца доплата выплачивается полностью.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харькове: кто получит повышенные выплаты в 2026 году.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харькове: с популярными товарами возникли большие проблемы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харьковской области: цены существенно выросли.