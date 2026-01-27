Право на доплати для пенсіонерів в Харківській області мають не всі українці поважного віку.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області та інших регіонах України продовжують надаватись у вигляді вікових надбавок, повідомляє Politeka.net.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України пояснюють, що розмір щомісячної вікової доплати напряму залежить від віку пенсіонера.

У 2026 році встановлено такі суми доплат для пенсіонерів в Харківській області:

від 70 до 74 років — 300 гривень на місяць;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

80 років і більше — 570 гривень щомісяця.

Попри підвищення мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії, ці розміри доплат залишилися без змін.

Варто враховувати, що надбавки не підсумовуються. Після досягнення наступної вікової межі попередня виплата автоматично припиняється і замінюється на більшу, відповідно до нової вікової категорії.

Також право на таку виплату мають не всі пенсіонери. Вікова надбавка призначається лише тим, у кого загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Такий механізм спрямований на адресну підтримку громадян із невисоким рівнем доходів.

Пенсіонерам не потрібно писати заяви чи відвідувати відділення ПФУ. Нарахування відбувається автоматично після досягнення відповідного віку на підставі даних державних реєстрів. Доплата надходить разом із черговою пенсією.

У перший місяць надбавка іноді надходить не в повному розмірі. Це пов’язано з тим, що надбавка нараховується з дня народження, а не за весь календарний місяць.

Якщо день народження припадає на 1 число, пенсіонер отримує повну суму. Якщо дата – в середині або наприкінці місяця, виплату рахують пропорційно кількості днів. Але вже з наступного місяця доплата виплачується повністю.

