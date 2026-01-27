Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області тепер доступні сім'ям, які опинилися у складних умовах через бойові дії.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харківській області почали готувати благодійники організації «СпівДія», повідомляє Politeka.

Інформація про ініціативу була оприлюднена на офіційній сторінці організації у Facebook. Команда детально розповіла про проєкт, що спрямований на допомогу сім’ям із дітьми та літнім людям у прифронтових громадах Харківської та Сумської областей.

Програма, завдяки якій будуть видавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області, реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project.

Ініціатива передбачає підтримку домогосподарств протягом холодного сезону. Волонтери формують продуктові набори тривалого зберігання та готують теплі пледи, щоб забезпечити мінімальні умови для життя в умовах суворої зими.

Такі заходи, як і безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області, особливо важливі для родин, які регулярно стикаються з обмеженим доступом до електроенергії, тепла та базових товарів.

У рамках проєкту, гуманітарна підтримка надаватиметься найбільш вразливим групам населення. Продуктові набори та теплі речі дозволяють пережити морози та зменшити негативний вплив складних умов життя.

Програма підтримки «СпівДія» працює за сприяння організації «Дій для дітей України» і охоплює території, що знаходяться поблизу лінії фронту.

Крім продуктових наборів, ініціатива включає додаткову гуманітарну допомогу для вразливих груп населення.

Волонтери закликають мешканців прифронтових громад Харківської області інформувати сусідів та родичів про можливість отримати підтримку, щоб допомога дійшла до всіх, хто її потребує.

За всіма оновленнями щодо видачі продовольства потрібно слідкувати на офіційній Фейсбук-сторінці.

