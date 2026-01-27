Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия к реальным затратам.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Изменения касаются вывоза мусора и обслуживания жилых домов. Для частного сектора новый тариф составляет 37,50 гривен на человека ежемесячно, жильцы многоквартирных домов будут платить 36,55 гривен за человека. Рост связан с расходами на топливо, техническое обслуживание и повышение зарплат сотрудников коммунального предприятия «Менакоммунуслуга».

Местные власти отмечают, что корректировка поможет обеспечить стабильную работу системы обращения с отходами и поддержание качества обслуживания. Жителям советуют своевременно оплачивать счета во избежание долгов и гарантировать непрерывное предоставление услуг.

На последнем заседании городского совета была принята программа помощи пострадавшим от боевых действий. Один из граждан получил 30 580 гривен на восстановление жилья в рамках инициативы «єВідновлення».

Жителям советуют планировать ежемесячные платежи заранее и отслеживать обновление на официальных ресурсах совета.

Своевременная оплата помогает избежать штрафов и поддерживает бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, особенно в зимний период. Планирование расходов позволяет жителям сохранить стабильный доступ ко всем коммунальным услугам и избежать непредвиденных сложностей.

Отслеживание изменений и контроль платежей помогает поддерживать комфорт и бесперебойное обслуживание домов.

