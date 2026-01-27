Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набрало чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються вивезення сміття та обслуговування житлових будинків. Для приватного сектора новий тариф становить 37,50 гривень на особу щомісяця, мешканці багатоквартирних будинків платитимуть 36,55 гривень за людину. Зростання пов’язане з витратами на паливо, технічне обслуговування та підвищенням зарплат співробітників комунального підприємства «Менакомунпослуга».

Місцева влада зазначає, що коригування допоможе забезпечити стабільну роботу системи поводження з відходами та підтримку якості обслуговування. Жителям радять своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути боргів і гарантувати безперервне надання послуг.

На останньому засіданні міської ради ухвалили програму допомоги постраждалим від бойових дій. Один із громадян отримав 30 580 гривень на відновлення житла в межах ініціативи «єВідновлення».

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат. Жителям радять планувати щомісячні платежі заздалегідь та відстежувати оновлення на офіційних ресурсах ради.

Своєчасна оплата допомагає уникнути штрафів і підтримує безперебійну роботу систем життєзабезпечення, особливо в зимовий період. Планування витрат дозволяє мешканцям зберегти стабільний доступ до всіх комунальних послуг і уникнути непередбачених труднощів.

Відстеження змін і контроль за платежами допомагає підтримувати комфорт та безперебійне обслуговування будинків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.