Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области позволяет не только пройти необходимые обследования, но и своевременно выявлять риски для здоровья.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области вводится с 1 января 2026 для раннего выявления серьезных заболеваний и поддержания длительной и качественной жизни пожилых украинцев, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Программа «Скрининг здоровья 40+» включает обследование сердечно-сосудистой системы, диабета второго типа и состояния психического здоровья. Цель инициативы – помочь гражданам не пропустить начальные симптомы болезней.

Каждый житель Полтавщины от 40 лет получит персональное приглашение в приложении «Дія» на 30-й день после дня рождения. После его подтверждения на Дія.Карту засчитывают 2000 грн, которые можно потратить исключительно на прохождение скрининга. Для тех, кто не пользуется цифровым сервисом, предусмотрен альтернативный вариант через банки и центры предоставления административных услуг.

Обследования будут проводить государственные, коммунальные и частные учреждения, отвечающие требованиям Минздрава и НСЗУ. Список заведений будет обнародован в ближайшее время, что позволит пациентам заранее планировать визит.

На реализацию программы в госбюджете 2026 заложено 10 млрд грн. Министерства здравоохранения, цифровой трансформации, НСЗУ и партнеры обеспечивают координацию процесса, контроль качества услуг и своевременное зачисление средств.

