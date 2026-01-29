Доплати для пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році збережуться для окремих громадян, тому розповідаємо про це детальніше.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році передбачені для окремих категорій непрацюючих громадян пенсійного віку, які відповідають визначеним законом критеріям, повідомляє Politeka.

Йдеться про спеціальну щомісячну надбавку, розмір якої з 1 січня було переглянуто у бік збільшення у звʼязку зі зростанням прожиткового мінімуму.

Відповідні норми закріплені у статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік», який набрав чинності на початку року.

Згідно з документом, право на щомісячну виплату у розмірі 2 595 гривень мають непрацюючі отримувачі пенсії, які постійно проживають на територіях зони безумовного відселення або зони гарантованого добровільного переселення.

Саме ці території постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а статус осіб, які там мешкають або мешкали раніше, підтверджується офіційними державними реєстрами.

Збільшення суми надбавки для пенсіонерів у Полтавській області безпосередньо повʼязане зі зміною прожиткового мінімуму, який у 2026 році зріс з 2 391 грн до 2 595 грн.

Важливою умовою для отримання цієї фінансової підтримки є факт проживання або роботи на відповідних територіях у визначений законом період.

Мова йде про громадян, які перебували у зоні забруднення станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року та мають офіційний статус особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Саме ці критерії є ключовими під час ухвалення рішення про призначення надбавки для пенсіонерів у Полтавській області. Разом з тим закон чітко визначає і випадки, коли підтримка не нараховується. Йдеться про громадян, які після аварії виїхали із забруднених зон, а згодом повернулися назад.

