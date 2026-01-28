Переселенцы могут рассчитывать не только на базовую поддержку, но и на дополнительное пособие для ВПЛ в Киевской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области продолжает предоставляться переселеецам в 2026 году, однако часть получит дополнительные выплаты.

Рассказываем, что об этом известно.

С 2026 года размеры ежемесячного государственного пособия для внутренне перемещенных лиц остаются без изменений. По-прежнему взрослые ВПЛ получают 2 тысячи гривен, а дети и лица с инвалидностью — по 3 тысячи гривен в месяц.

В то же время, переселенцы могут рассчитывать не только на базовую поддержку, но и на дополнительную единовременную выплату. Она предусмотрена для тех ВПЛ, которые не ограничивались получением помощи, а официально работали или занимались предпринимательской деятельностью в течение определенного периода.

Право на такую ​​разовую денежную помощь для ВПЛ в Киевской области имеют переселенцы, одновременно соответствующие нескольким условиям:

получали государственную помощь для проживания для ВПЛ;

непрерывно работали или были зарегистрированы как ФЛП не менее шести месяцев подряд;

могут документально подтвердить факт трудоустройства или уплаты налогов.

Выплату перечисляют в следующем месяце после завершения шестимесячного периода работы при условии подтверждения занятости. Размер выплаты – 2000 грн и 3000 грн – для людей с инвалидностью.

Для подтверждения необходимо представить следующие документы:

данные об уплате взносов из реестра застрахованных лиц;

справку с места работы об уплате единого социального взноса/единого налога;

копию декларации плательщика единого налога, принятой налоговой службой.

Документы представляются лично в Пенсионный фонд Украины. В случае отказа можно обратиться в Уполномоченный Верховной рады по правам человека или в систему бесплатной правовой помощи.

Источник: fakty.ua

