Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области продолжает предоставляться переселеецам в 2026 году, однако часть получит дополнительные выплаты, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
С 2026 года размеры ежемесячного государственного пособия для внутренне перемещенных лиц остаются без изменений. По-прежнему взрослые ВПЛ получают 2 тысячи гривен, а дети и лица с инвалидностью — по 3 тысячи гривен в месяц.
В то же время, переселенцы могут рассчитывать не только на базовую поддержку, но и на дополнительную единовременную выплату. Она предусмотрена для тех ВПЛ, которые не ограничивались получением помощи, а официально работали или занимались предпринимательской деятельностью в течение определенного периода.
Право на такую разовую денежную помощь для ВПЛ в Киевской области имеют переселенцы, одновременно соответствующие нескольким условиям:
- получали государственную помощь для проживания для ВПЛ;
- непрерывно работали или были зарегистрированы как ФЛП не менее шести месяцев подряд;
- могут документально подтвердить факт трудоустройства или уплаты налогов.
Выплату перечисляют в следующем месяце после завершения шестимесячного периода работы при условии подтверждения занятости. Размер выплаты – 2000 грн и 3000 грн – для людей с инвалидностью.
Для подтверждения необходимо представить следующие документы:
- данные об уплате взносов из реестра застрахованных лиц;
- справку с места работы об уплате единого социального взноса/единого налога;
- копию декларации плательщика единого налога, принятой налоговой службой.
Документы представляются лично в Пенсионный фонд Украины. В случае отказа можно обратиться в Уполномоченный Верховной рады по правам человека или в систему бесплатной правовой помощи.
Источник: fakty.ua
