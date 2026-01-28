Переселенці можуть розраховувати не лише на базову підтримку, а й на додаткову грошову допомогу для ВПО у Київській області.

Грошова допомога для ВПО у Київській області продовжує надаватись переселеецям у 2026 році, проте частина отримає додаткові вимплати, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

З 2026 року розміри щомісячної державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб залишаються без змін. Як і раніше, дорослі ВПО отримують 2 тисячі гривень, а діти та особи з інвалідністю — по 3 тисячі гривень на місяць.

Водночас переселенці можуть розраховувати не лише на базову підтримку, а й на додаткову одноразову виплату. Вона передбачена для тих ВПО, які не обмежувалися отриманням допомоги, а офіційно працювали або займалися підприємницькою діяльністю протягом визначеного періоду.

Право на таку разову грошову допомогу для ВПО у Київській області мають переселенці, які одночасно відповідають кільком умовам:

отримували державну допомогу на проживання для ВПО;

безперервно працювали або були зареєстровані як ФОП не менше шести місяців поспіль;

можуть документально підтвердити факт працевлаштування або сплату податків.

Виплату перераховують наступного місяця після завершення шестимісячного періоду роботи, за умови підтвердження зайнятості. Розмір виплати — 2000 грн та 3000 грн — для людей з інвалідністю.

Для підтвердження необхідно подати такі документи:

дані про сплату внесків із реєстру застрахованих осіб;

довідку з місця роботи про сплату єдиного соціального внеску / єдиного податку;

копію декларації платника єдиного податку, прийнятої податковою службою.

Документи подаються особисто до Пенсійного фонду України. У разі відмови можна звернутися до Уповноваженого Верховної ради з прав людини або у систему безкоштовної правової допомоги.

Джерело: fakty.ua

