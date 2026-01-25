Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света в неделю с 26 января по 1 февраля в Кировоградской области.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю с 26 января по 1 февраля.

26.01.2026 с 09:00 до 17:00 часов будут действовать графики отключения света в таких населенных пунктах:

Добронадьевка улицы:

Молодежная - 1-11;

Рубежная - 3;

Майская - 1-13, 13а, 14, 14а, 15а, 16-17;

Центральная - 21, 24;

Шевченко - 1, 5, 7, 9, 11-12, 15;

Школьно - 12-22;

Школьный пер. - 2, 6, 8, 16.

Красная Каменная улица:

Шевченко - 5, 10-11, 14, 16, 20, 22, 24.

Новая Прага улицы:

Мир — 79a, 81a, 82a, 83–88, 90, 90a, 91–92, 92a, 93–96, 96a, 97–100, 101a, 102–103, 105, 105a, 109, 111, 113, 115, 117;

Серебряный Яр - 1а, 1б, 2-4, 6, 8, 10, 10а, 11а, 13, 15а, 17, 17а, 19, 21.

27.01.2026 с 09:00 до 17:00 часа из-за планового ремонта не будет электричества в:

Новая Прага улицы:

Мир — 79a, 81a, 82a, 83–88, 90, 90a, 91–92, 92a, 93–96, 96a, 97–100, 101a, 102–103, 105, 105a, 109, 111, 113, 115, 117;

Серебряный Яр - 1а, 1б, 2-4, 6, 8, 10, 10а, 11а, 13, 15а, 17, 17а, 19, 21.

28.01.2026 с 09:00 до 17:00 часа будут проводить ремонт, из-за чего не будет электричества в:

Адреса в Аджамке:

Пров. - 3, 5;

Героев Украины - 8;

Колодезная - 1, 4, 6, 10, 14, 18, 20;

Кропивницкого - 1, 3;

Школьно - 5.

29.01.2026 с 09:00 до 17:00 часы будут продолжаться обесточивание в населенном пункте:

Федоровка улицы:

Кравчука - 19а;

Шпаченко — 1–5, 5а, 6–11, 13–14, 16–19, 21–27, 29, 29а, 29Б, 30–36, 38–40, 40А, 40Б, 40Б, 40Г, 41–53, 56–58, 60, 62–67, 31а, 52;

Береговая - 2-3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 12, 14, 14А, 16, 18, 20;

Железняка — 2–3, 5–10, 10А, 11–13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 31, 36;

Шевченко - 2-7, 9-12, 14-15, 17-19, 20А, 21-37.

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго».

