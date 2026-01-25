Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла на тиждень з 26 січня по 1 лютого в Кіровоградській області.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого будуть діяти в низці населених пунктів через роботи в мережах, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого.

26.01.2026 з 09:00 до 17:00 години будуть діяти графіки відключення світла в таких населених пунктах:

Добронадіївка вулиці:

Молодіжна — 1–11;

Рубіжна — 3;

Травнева — 1–13, 13а, 14, 14а, 15а, 16–17;

Центральна — 21, 24;

Шевченка — 1, 5, 7, 9, 11–12, 15;

Шкільна — 12–22;

Шкільний пров. — 2, 6, 8, 16.

Червона Кам’янка вулиця:

Шевченка — 5, 10–11, 14, 16, 20, 22, 24.

Нова Прага вулиці:

Миру — 79а, 81а, 82а, 83–88, 90, 90а, 91–92, 92а, 93–96, 96а, 97–100, 101а, 102–103, 105, 105а, 109, 111, 113, 115, 117;

Срібний Яр — 1а, 1б, 2–4, 6, 8, 10, 10а, 11а, 13, 15а, 17, 17а, 19, 21.

27.01.2026 з 09:00 до 17:00 години через плановий ремонт не буде електрики в:

Нова Прага вулиці:

Миру — 79а, 81а, 82а, 83–88, 90, 90а, 91–92, 92а, 93–96, 96а, 97–100, 101а, 102–103, 105, 105а, 109, 111, 113, 115, 117;

Срібний Яр — 1а, 1б, 2–4, 6, 8, 10, 10а, 11а, 13, 15а, 17, 17а, 19, 21.

28.01.2026 з 09:00 до 17:00 години проводитимуть ремонт, через що не буде електрики у:

Аджамка адреси:

Бригадний пров. — 3, 5;

Героїв України — 8;

Колодязна — 1, 4, 6, 10, 14, 18, 20;

Кропивницького — 1, 3;

Шкільна — 5.

29.01.2026 з 09:00 до 17:00 години триватимуть знеструмлення в населеному пункті:

Федорівка вулиці:

Кравчука — 19а;

Шпаченка — 1–5, 5а, 6–11, 13–14, 16–19, 21–27, 29, 29а, 29Б, 30–36, 38–40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 41–53, 56–58, 60, 62–67, 31а, 52;

Берегова — 2–3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 12, 14, 14А, 16, 18, 20;

Желєзняка — 2–3, 5–10, 10А, 11–13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 31, 36;

Шевченка — 2–7, 9–12, 14–15, 17–19, 20А, 21–37.

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

