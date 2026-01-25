Прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Харькове свидетельствует о постепенном потеплении, однако с резкими колебаниями колонки термометра.

Прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Харькове предусматривает, что пасмурные дни и возможны осадки останутся частыми спутниками харьковчан, сообщает Politeka,

Как говорится на официальном сайте sinoptik.ua, прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Харькове предполагает переменную облачность и периодические осадки на протяжении всех 7 дней.

В понедельник, 26:01, небо утром покроют облака, которые будут держаться до вечера, а днем ​​выпадет мелкий снег. Температура воздуха будет колебаться от -14° ночью до -8° вечером, а будет ощущаться как -21° в начале дня.

Ветер достигнет скорости 5,8 м/с, а влажность поднимется до 84 процентов. Во вторник, 27 января, облачная погода сохранится на весь день, а снег будет идти ночью, утром и вечером, температура воздуха будет колебаться от -7° до -4°.

Среда, 28:01, принесет небольшое потепление. Пасмурная погода продержится в течение всего дня, а днем ​​будет идти мелкий дождь, который к вечеру прекратится.

Температура поднимется до +2°, будет ощущаться как -1°, влажность будет держаться на уровне около 90 процентов. В четверг, 29:01, облачная погода продолжит доминировать. Осадков не предполагают.

Пятница, 30.01, пройдет без осадков, небо будет пасмурным, а температура будет колебаться от +1° ночью до +2° днем. В субботу, 31.01, облачность сохранится до самого вечера.

Температура воздуха будет находиться в пределах 0-2°, ветер немного усилится до 4,9 м/с, а влажность останется высокой. В первый день февраля, в воскресенье, будут видны редкие проблески солнца.

Температура днем ​​достигнет +2°, а ночная – около +1°. По словам синоптиков, прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Харькове указывает на постепенное потепление.

