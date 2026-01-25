Прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Харкові свідчить про поступове потепління, однак із різкими коливаннями стовпчика термометра.

Прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Харкові передбачає, що похмурі дні та можливі опади залишаться частими супутниками харків’ян, повідомляє Politeka,

Як йдеться на офіційному сайті sinoptik.ua, прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Харкові передбачає змінну хмарність та періодичні опади протягом усіх 7 днів.

У понеділок, 26.01, небо ранком вкриють хмари, які триматимуться до вечора, а вдень випаде дрібний сніг. Температура повітря коливатиметься від -14° вночі до -8° увечері, а відчуватиметься як -21° на початку дня.

Вітер сягне швидкості 5,8 м/с, а вологість підніметься до 84 відсотків. У вівторок, 27 січня, хмарна погода збережеться на весь день, а дрібний сніг буде йти вночі, вранці та ввечері, температура повітря коливатиметься від -7° до -4°.

Середа, 28.01, принесе невелике потепління. Похмура погода протримається протягом усього дня, а вдень спостерігатиметься дрібний дощ, який до вечора припиниться.

Температура підніметься до +2°, відчуватися буде як -1°, вологість триматиметься на рівні близько 90 відсотків. У четвер, 29.01, хмарна погода продовжить домінувати. Опадів не передбачають.

П’ятниця, 30.01, пройде без опадів, небо залишиться похмурим, а температура коливатиметься від +1° вночі до +2° вдень. У суботу, 31.01, хмарність збережеться до самого вечора.

Температура повітря перебуватиме в межах 0–+2°, вітер трохи посилиться до 4,9 м/с, а вологість залишиться високою. У перший день лютого, в неділю, будуть виднітися рідкі проблиски сонця.

Температура вдень сягне +2°, а нічна - близько +1°. За словами синоптиків, прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Харкові вказує на поступове потепління.

