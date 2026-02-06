Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве создает не только возможность получить жизненно необходимую поддержку, но и простор для социальной интеграции.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве активно предоставляется через новый центр ОО «ВПЛ Украина», который заработал в столице, сообщает Politeka.

Организация обеспечивает комплексную поддержку людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и пожилым гражданам.

Центр предлагает медицинские услуги, юридические консультации, занятия по английскому языку и организованную детскую. Семьи получают необходимые вещи, а дети – внимание и подарки.

Адрес ячейки: ул. Тютюнника, 5, Киев. Связь с организацией доступна по телефону 075 105 77 88 или через Telegram-канал.

По словам координаторов, гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве создает не только возможность получить жизненно необходимую поддержку, но и простор для социальной интеграции, развития и психологического комфорта.

Организаторы отмечают, что работа центра — общий результат волонтеров, специалистов и всех, кто приобщается к инициативе. Это позволяет обеспечить системную помощь и поддержку жителей столицы.

В Киевской области переселенцы могут получить бесплатное жилье.

Для поиска доступна помощь государственных контакт-центров, предоставляющих актуальную информацию и сопровождающих оформление необходимых документов.

Кроме официальных ресурсов можно воспользоваться онлайн-платформами. В частности, сайт «Помогай», созданный волонтерами, позволяет найти временное жилье в безопасных городах Украины и за рубежом. Фильтры помогают выбирать жилье за ​​городом, типом и продолжительностью проживания.

Каждое объявление проверяется вручную, чтобы обеспечить безопасность и надежность. За дополнительными вопросами можно обращаться на горячую линию 0(800) 332‑238.

