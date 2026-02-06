Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві створює не лише можливість отримати життєво необхідну підтримку, а й простір для соціальної інтеграції.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві активно надається через новий центр ГО «ВПО Україна», який запрацював у столиці, повідомляє Politeka.

Організація забезпечує комплексну підтримку людям, що опинилися у складних життєвих обставинах, та літнім громадянам.

Центр пропонує медичні послуги, юридичні консультації, заняття з англійської мови та організовану дитячу кімнату. Родини отримують необхідні речі, а діти — увагу та подарунки.

Адреса осередку: вул. Тютюника, 5, Київ. Зв’язок із організацією доступний за телефоном 075 105 77 88 або через Telegram-канал.

За словами координаторів, гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві створює не лише можливість отримати життєво необхідну підтримку, а й простір для соціальної інтеграції, розвитку та психологічного комфорту.

Організатори наголошують, що робота центру — спільний результат волонтерів, спеціалістів та всіх, хто долучається до ініціативи. Це дозволяє забезпечити системну допомогу та підтримку мешканців столиці.

У Київській області переселенці також можуть отримати безкоштовне житло.

Для пошуку доступна допомога державних контакт-центрів, де надають актуальну інформацію та супроводжують оформлення необхідних документів.

Окрім офіційних ресурсів, можна скористатися онлайн-платформами. Зокрема, сайт «Допомагай», створений волонтерами, дає змогу знайти тимчасове помешкання у безпечних містах України та за кордоном. Фільтри допомагають обирати житло за містом, типом і тривалістю проживання.

Кожне оголошення перевіряється вручну, щоб гарантувати безпеку та надійність. За додатковими запитаннями можна звертатися на гарячу лінію 0 (800) 332‑238.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.