ДТЭК предупреждает о локальных графиках отключения света в Одесской области на понедельник и вторник, 26 и 27 января 2026 года.

Во время плановых профилактических работ в электросетях Одесской области 26 и 27 января будут действовать дополнительные графики отключения света, сообщает Politeka.

По данным ДТЭК, в понедельник, 26 января, дополнительные графики отключения света в Одесской области, в частности, будут действовать в пределах Окнянского поселкового территориального общества. С 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители села Флора и частично поселки Окны (по ул. Европейская, Космонавтов).

Также в понедельник обесточивания коснутся села Кагарлык Беляевской общины. с 9:00 до 18:00 без электроэнергии останутся дома по улицам Вишневой и Житомирской, пишет Politeka.

В течение двух дней, 26 и 27 числа, плановые обесточивания будут проходить в пределах Куяльницкого территориального общества. Ограничения будут действовать с 8.00 до 19.00 в селах Гонората и частично Мардаровка (для домов по улице Новоселов).

Во вторник, 27 января, в поселке Окны Одесской области графики отключения света расширятся и будут действовать с 8 до 17 часов по ул. Береговая, Бондаренко, Виноградная, Грушевского, Довженко, 1 и 2 Хуторская, Европейская, Звездная, Князя Владимира, Казацкой Славы, Космонавтов, Курортная, Независимости, Пилипа Орлика, Победы, Соборная, Франко, Николая Хвылевого, Херсонская, Школьная, Ярослава Мудрого, Ягорлицкая, пер. Новый.

Также во вторник ограничения электроснабжения применят в с. Великий Буялык по ул. Болгарская, Первая, Успенская, Христо Ботева.

