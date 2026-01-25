ДТЕК попереджає про локальні графіки відключення світла в Одеській області на понеділок і вівторок, 26 та 27 січня 2026 року.

Під час проведення планових профілактичних робіт в електромережах Одеської області 26 та 27 січня діятимуть додаткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, у понеділок, 26 січня, додаткові графіки відключення світла в Одеській області зокрема будуть діяти в межах Окнянської селищної територіальної громади. Із 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці села Флора та частково селища Окни (по вул. Європейська, Космонавтів).

Також у понеділок знеструмлення торкнуться села Кагарлик Біляївської громади. з 9:00 до 18:00 без електроенергії залишаться будинки по вулицях Вишнева та Житомирська, пише Politeka.

Протягом двох днів, 26 та 27 числа, планові знеструмлення відбуватимуться в межах Куяльницької територіальної громади. Обмеження діятимуть із 8:00 до 19:00 у селах Гонората та частково Мардарівка (для будинків по вулиці Новоселів).

У вівторок, 27 січня, в селищі Окни Одеської області графіки відключення світла розширяться та діятимуть із 8 до 17 години по вул. Берегова, Бондаренка, Виноградна, Грушевського, Довженка, 1 і 2 Хутірська, Європейська, Зоряна, Князя Володимира, Козацької Слави, Космонавтів, Курортна, Незалежності, Пилипа Орлика, Перемоги, Соборна, Франка, Миколи Хвильового, Херсонська, Шкільна, Ягорлицька, Ярослава Мудрого, пров. Новий.

Також у вівторок обмеження електропостачання застосують в с. Великий Буялик по вул. Болгарська, Перша, Успенська, Христо Ботева.

