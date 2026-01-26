Украинцам раскрыли подробные графики отключения света, действующие в Сумах на 27 января.

Графики отключения света в Сумах на 27 января будут действовать из-за плановых и профилактических работ в черте города, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго» .

В связи с плановыми профилактическими работами, которые будут проводить энергетики на десятках улиц, были составлены графики отключения света в Сумах на 27 января.

С 8 до 16 часов вводятся дополнительные выключения, которые коснутся следующих адресов:

Веретенивська — № 1, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31, 33, 35, 56А

Выноградна — № 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40

Выноградный — № 1/1, 2, 4, 6

Санаторна — № 3, 3/1

Лыповый — № 9

С 9 до 15 часов обесточивания охватят ряд домов, находящихся на следующих улицах:

Горобынова — № 3, 3/1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52

пер. Горобыновый — № 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11

Каштанова — № 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 10Б, 14/1

САД ТОВ-ВО «Теплычный» — № 20, 37/1, 89А, 96А, 132, 151, 152, 155, 157, 158, 164, 181, 182, 186, 194, 197, 198, 200, 218, 252, 277, 291, 292, 293, 293А, 295, 334

Садівничий кооператив «Теплычный» — № 8

Бузкова — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 58, 66, 68, 74, 76, 80, 80/2, 82, 84, 86, 90, 96, 102, 104, 108, 110, 114, 116

пер. Весняный — № 1, 3, 5, 9, 11

Мыхайливська — № 7/1, 17/1

Малынова — № 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 99, 127

Металургив — № 1

Билопильськый Шлях — № 33Р

С 9 до 16 часов ограничения охватят следующие улицы:

Хворостянка — № 9, 26, 26А, 28, 28/1, 28/3, 30, 31, 37

Олександра Шапаренко - № 2, 6, 7

Металлургив - № 7, 13

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

