Українцям розкрили детальні графіки відключення світла, що діютимуть в Сумах на 27 січня.

Графіки відключення світла в Сумах на 27 січня будуть діяти через планові та профілактичні роботи в межах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

У зв'язку з плановими профілактичними роботи, які будуть проводити енергетики на десятках вулиць, було складено графіки відключення світла в Сумах на 27 січня.

З 8 до 16 години вводяться додаткові вимкнення, які торкнуться наступних адрес:

Веретенівська — № 1, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31, 33, 35, 56А

Виноградна — № 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40

Виноградний — № 1/1, 2, 4, 6

Санаторна — № 3, 3/1

Липовий — № 9

З 9 до 15 години знеструмлення охоплять низку будинків, що знаходяться на наступних вулицях:

Горобинова — № 3, 3/1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52

пров. Горобиновий — № 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11

Каштанова — № 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 10Б, 14/1

САД ТОВ-ВО «Тепличний» — № 20, 37/1, 89А, 96А, 132, 151, 152, 155, 157, 158, 164, 181, 182, 186, 194, 197, 198, 200, 218, 252, 277, 291, 292, 293, 293А, 295, 334

Садівничий кооператив «Тепличний» — № 8

Бузкова — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 58, 66, 68, 74, 76, 80, 80/2, 82, 84, 86, 90, 96, 102, 104, 108, 110, 114, 116

пров. Весняний — № 1, 3, 5, 9, 11

Михайлівська — № 7/1, 17/1

Малинова — № 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 99, 127

Металургів — № 1

Білопільський Шлях — № 33Р

З 9 до 16 години обмеження охоплять наступні вулиці:

Хворостянка — № 9, 26, 26А, 28, 28/1, 28/3, 30, 31, 37

Олександра Шапаренка — № 2, 6, 7

Металургів — № 7, 13

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

