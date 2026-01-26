Энергетики предупреждают о дополнительных графиках отключения света в Кировоградской области на 27 января.

Графики отключения света в Кировоградской области на 27 января будут действовать из-за дополнительных мер в сетях региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на 27 января.

С 10 до 17 из-за расчистки трассы будут выключать свет в селе Красноплляи по адресам:

пер. Героив — № 2

Лисова — № 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 65, 72

Партызанив Украины — № 9, 17, 23, 29, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 51

Польова — № 5, 13, 21, 25

Степова — № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66

Тыха — № 10

Чыгырынська — № 48, 52, 54, 55, 60, 67, 69, 71, 72, 74, 77, 78, 81, 83, 89

Молодмжна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а

Центральна — № 2, 4, 4А

С 10 до 16 часов будут проводиться плановые ремонты в электросети села Олександривка. Поэтому электричества не будет по следующим адресам:

Зализнычна — № 5, 13, 17

пер. Пищаный — № 1, 2, 3, 4, 4А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

пер. Ивана Богуна — № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16

пер. Лисный — № 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14

пер. Чыгырынськый — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Также с 10 до 16 часов ограничения вводятся в селе Стара Осота на:

ул. Ивана Лисняка - № 55, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 69, 77, 79, 81, 85, 87, 89

Кроме этого, 27.01.2026 вводятся выключения с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с. Созонивка: ул. Паркова - № 3, 4, 4Б, 4Г, 6, 7, 8

с. Мыколаивка: ул. Шевченко - № 75

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Кировоградоблэнерго».

