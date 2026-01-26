Енергетики попереджають про додаткові графіки відключення світла в Кіровоградській області на 27 січня.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 27 січня будуть діяти через додаткові заходи в мережах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на 27 січня.

З 10 до 17 через розчистку траси вимикатимуть світло у селі Краснопілля за адресами:

пров. Героїв — № 2

Лісова — № 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 65, 72

Партизанів України — № 9, 17, 23, 29, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 51

Польова — № 5, 13, 21, 25

Степова — № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66

Тиха — № 10

Чигиринська — № 48, 52, 54, 55, 60, 67, 69, 71, 72, 74, 77, 78, 81, 83, 89

Молодіжна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а

Центральна — № 2, 4, 4А

З 10 до 16 години будуть проводити плановий ремонт в електромережі села Олександрівка. Через це електрики не буде за такими адресами:

Залізнична — № 5, 13, 17

пров. Піщаний — № 1, 2, 3, 4, 4А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

пров. Івана Богуна — № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16

пров. Лісний — № 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14

пров. Чигиринський — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Також з 10 до 16 години обмеження вводяться в селі Стара Осота на:

вул. Івана Лісняка — № 55, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 69, 77, 79, 81, 85, 87, 89

Крім цього, 27.01.2026 вводяться вимкнення з 9 до 17 години у наступних населених пунктах:

с. Созонівка: вул. Паркова — № 3, 4, 4Б, 4Г, 6, 7, 8

с. Миколаївка: вул. Шевченка — № 75

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області: що змінилося для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: українцям обіцяють підтримку, хто в списку отримувачів.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: куди звертатися за допомогою.