Графики отключения света в Винницкой области на 27 января вводятся в связи с плановыми ремонтными работами внутри региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

В Винницкой области 27 января запланированы плановые графики отключения света из-за проведения технических работ на сетях АО «Вінницяобленерго». Временные перебои могут повлиять на стабильность электроснабжения, поэтому энергетики заранее уведомляют потребителей и просят отнестись к этим мерам с пониманием.

С 10 до 16 часов вводятся ограничения в пределах Лыповецкого района. Обесточение касаются следующих населенных пунктов:

Сывакивци улицы:

Квитнева: 27, 30;

Озерна: 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 8, 10, 17;

Центральна: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 31, 32А, 33, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48/124, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 65Г, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98А, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124;

переулок Вербный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17.

Соболивка улицы:

Незалежности: 9Б;

Травнева: 30.

Также отключения будут действовать в Крыжопольском районе в нескольких населённых пунктах:

с 13 до 15 часов в Крыжопиль на улицах:

Войцеха Дажыцького 1, 2, 3, 3/1, 3А, 4, 5, 5Б, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18;

Героив Украины 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77А, 78, 80;

Даныла Нечая 13;

Кароля Вышневського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 28;

Полковныка Зеленського 3, 10;

Сыдора Беларського 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;

Соборна 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/16, 22/17, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41

с 10 до 16 в Соколивка по адресам:

Вышнева 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19;

Дубыны 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20;

Зарична 18;

Зелена 1;

Калабалиных 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16;

Макаренка 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18;

Подильська 1, 1Б, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 62, 68, 69, 70, 72, 73, 78, 86, 87, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 100, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 122, 129, 130, 131, 134, 142, 143, 146, 147, 148, 153, 155, 156, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 180, 181, 186, 198;

Службова 23;

Соборна 1, 2, 2Б, 2В, 2Д, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 90, 121А;

Терешковои 5, 9, 15;

Шкильна 1;

переулок Ивана Франка 3;

переулок Руданського 1, 2, 3, 5, 9

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Винницаоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

